Politiken vil styrke kvalitetsjournalistikken med tre journalister

Politiken vil styrke dækningen af klimaet samt give nye perspektiver på kultur- og uddannelsesområdet.

Derfor opslår avisen tre stillinger, så brugerne kan få endnu mere unikt indhold, fortæller ansvarshavende chefredaktør, Christian Jensen.

»Vi er heldige at være inde i en positiv spiral, hvor stadig flere søger kvalitetsjournalistik, og det giver os muligheden for at lave endnu bedre journalistik«.

Politiken er Danmarks kulturavis og den nye stilling som skribent skal være med til at sikre, at avisen i endnu højere grad udfordrer og inspirerer læserne.

»Vi er på jagt efter en skarp analytisk kulturskribent, der kan udlægge strømningerne i kunsten og kulturen med forbindelse til den tid, vi er i. En intellektuel stemme, der kan give nye perspektiver og erkendelser«, siger Christian Jensen.

Nye veje i klimadækningen

Klimaredaktøren skal være med til at styrke avisens dækning af klima og miljø.

»Klimakrisen kræver omstilling og nytænkning over alt i samfundet. Vi er kommet til den fase, hvor vi skal have en profil, der kan tage os nye veje i vores dækning. Det er et område, vi kun kommer til at intensivere«, siger Christian Jensen om stillingen.

Stillingen på uddannelse skal sikre, at avisen opleves som endnu mere relevant for de studerende i overgangen mellem studie- og arbejdsliv.

»Uddannelsesstillingen henvender sig mod den unge del af befolkningen, hvor vi vil fokusere på studielivet og overgangen mellem studieliv og arbejdsliv for at gøre vores uddannelsesstof mere komplet«, siger Christian Jensen.

Der er tale om tre fastansættelser, og ansøgningsfristen er 5. november 2019.