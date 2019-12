Det hele startede med et sextweet fra Netflix: Massevis af amerikanske virksomheder taler pludselig om sex på Twitter

Der er få ting, der kan være så underholdende og opslugende som at læse en underholdende tråd på sociale medier. Netflix USA viser, hvor sjove flere af de amerikanske Twitter-accountbestyrere egentlig er, efter at de omformulerede et klassisk meme-spørgsmål.

Det hele startede med et sextweet fra Netflix:

Medier. Nogle dage sker der mere på det sociale medie Twitter end andre.

Nogle gange er Donald Trump ved at vælte verden med et surt opstød, andre gange vælter verden faktisk på grund af hashtag-kampagner som #MeToo, og så er der de gange, hvor Twitter bliver en overspringshandling, der kan tage timer, hvis først et kommentarspor stikker af.

Som denne episode, hvor store kommercielle virksomheder pludselig skriver om sex fra deres officielle mediekonti.

Hvad kan man både sige under sex, og hvis man bestyrer en firmakonto på Twitter?

Det spørgsmål skulle Netflix USA ikke tweete to gange, før alle de unge, hurtige SoMe-folk vågnede op til dåd hos et hav af amerikanske virksomheder. Og nu flyder kommentarsporet på det sociale medie pludselig med lumre og mere eller mindre humoristiske ordspil.

send me a *good* snake pic — Animal Planet (@AnimalPlanet) December 5, 2019

»Send mig et godt slangebillede«, svarer naturkanalen Animal Planet.

»Hvor stor er sandsynligheden for, at du vil anbefale os til en ven?«, skriver kuponfirmaet Groupon.

»Vil du have mere kød?«, skriver fastfoodkæden Arby’s.

»Du vil nok ligge ned, mens det står på«, svarer madrasfirmaet Casper.

»Har du set vores nye dåser?«, tweeter Budweiser.

Do you wanna take a lick? — Ben & Jerry's (@benandjerrys) December 5, 2019

didnt match the photos.... — Netflix US (@netflix) December 5, 2019

I flere tilfælde svarer Netflix tilbage med lige så lamme og komiske kommentarer. Som når Absolut Vodka skriver »Tag det roligt, du vil gerne have det til at vare længe«, hvortil Netflix svarer:

»Absolut-ly«.

Deodorantfirmaet Axe skriver: »Nu 33 procent større«, Netflix svarer: »Hvor har jeg hørt det før?«, og så sætter Axe en komisk prik over i’et med kommentaren »I mine drømme«.

Bone-in was RIGHT THERE — MOLLYPOP (@Mollyrhale) December 5, 2019

Flere private twitterbrugere kommer også med forslag til, hvad firmaerne kunne have skrevet i stedet for, eller punker dem, hvis de misser et åbenlyst ordspil.

Tweetet er noget atypisk for den amerikanske Netflix-Twitterkonto, der mestendels reklamerer for nye ting på streaminggigantens tjeneste.

Ideen er ikke noget, Netflix selv har fundet på, men et hyppigt brugt meme, hvor man spørger, hvad man både kan sige under sex og samtidig under noget andet.

Enkelte synes, at Netflix er platte og stødende, men størstedelen af kommentarerne omfavner den lumre tone.