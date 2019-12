»Det giver blod på tanden«: Nyt dansk podcastmedie melder om 75.000 brugere efter få måneder

Automatisk oplæsning Beta

Podcasttjenesten Podimo, der vil have danskerne til at abonnere og betale for podcasts, har siden lanceringen i september fået 75.000 brugere, skriver Mediawatch.

Men Podimo, der lokker kunder i butikken med en gratis prøveperiode, sætter ikke tal på, hvor mange af de 75.000 brugere, der faktisk betaler for at abbonnere på tjenesten, og hvor mange der er gratisbrugere.

Podimos ambition er i løbet af tre år at få 100.000 betalende abonnenter.

»Vi gik i luften med høje ambitioner, og vi tænkte stort fra starten af. Det gjorde vi, fordi vi tror på vores indhold og på vores forretningsmodel, hvor vi skaber et økosystem for podcastere. Det er fantastisk, at vi på kun få måneder efter lanceringen kan se, at så mange danskere deler vores begejstring. Det giver både ro på bagsmækken og blod på tanden«, siger Morten Strunge, der er medstifter og adm. direktør hos Podimo, i en pressemeddelelse.

Internationale ambitioner

Podimo har også ambitioner uden for Danmark. Tjenesten er allerede lanceret i Tyskland, og den vil rykke ind i flere andre lande i løbet af 2020.

»Vi tror på, at vi kan udfylde et hul i det tyske podcastmarked, og at vi kan indtage en vigtig position som podcastplatformen, der indfører et nyt økosystem, som også kommer podcastere til gode«, siger Morten Strunge i pressemeddelelsen.

Podimo tilbyder en lang række podcasts, der også er tilgængelige på andre platforme, men tjenesten har også en række egenproducerede podcasts, der kun kan høres på tjenesten.

Derudover har tjenesten fået hele Radio24syvs store bagkatalog med podcasts fra 8 år, lige som de 24syv-programmer, der videreføres af Berlingske Media, også kan høres på tjenesten.