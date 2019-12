Indsamling i Pundiks ånd når næsten 1 million

Automatisk oplæsning Beta

»Tusind tak til alle jer, der har bidraget til den indsamling, som vi på Politiken har sat i gang i forbindelse med Herbert Pundiks død«, siger Politikens chefredaktør, Christian Jensen, og fortsætter:

»Det er dybt imponerende og bevægende, at vi på meget få dage har formået at indsamle næsten 1 million kroner. Det er flot, det er rørende og vigtigt, at pengene går til et godt formål«.

I alt er der blevet samlet 958.455 kroner ind, og de går til Forældrenes Kreds – en sammenslutning af israelere og palæstinensere, der ligesom Politikens tidligere chefredaktør Herbert Pundik og hans kone, Sussi, har mistet børn i konflikten i Mellemøsten. Forældrenes kreds arbejder for forsoning og en afslutning på Israels besættelse af de palæstinensiske områder.

»Netop indsamlinger var et af Herbert Pundiks aktivistiske greb, da han i 23 år var chefredaktør på Politiken. Han samlede ind til mange forskellige formål og grundlagde hele ideen om, at man kunne yde støtte til rigtig mange, ved at relativt få bidrager økonomisk. Og det er præcis det, vi har gjort for at minde Pundiks måde at være chefredaktør på samt minde det arbejde, han stod for«, siger Christian Jensen.

Herbert Pundik blev 92 år.