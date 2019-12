New York Times: Populær ny app er et spionværktøj

Apple og Google har fjernet den nye sociale app ToTok efter afsløringer i New York Times om, at det er en spion-app fra Forenede Arabiske Emirater.

Det ligner en almindelig social app, der kan bruges til at dele meddelelser på video og tekst. Men ifølge New York Times er den nye app, ToTok, i virkeligheden et spionværktøj, som giver regeringen i Forenede Arabiske Emirater mulighed for at følge med i alt, hvad brugerne foretager sig.