Protestbevægelse går ind i kiosker og skjuler forsider med New Zealands regeringschef

I butikker bliver bøger og magasiner med New Zealands politiske leder på forsiden vendt om. Bag protesten står den 66-årige murer Colin Wilson, som mener, at premierminister Jacinda Ardern fokuserer for meget på sit image og for lidt på politik. Kampagnen bliver kritiseret for at være sexistisk.