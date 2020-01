Norsk politi rykker ind på TikTok for at skabe tryghed og fange uønsket indhold

Norsk politi har oprettet en konto på musikappen TikTok for at skabe tryghed, forebygge kriminalitet – og ikke mindst at nå de unge mellem 10 og 19 år.

I Norge har politiet forskellige såkaldte internetpatruljer, hvis formål er at være til stede der, hvor børn og unge i aldersgruppen 10-19 år befinder sig: de sociale medier.

Men da de unge ikke længere kun bruger Facebook, Instagram og Snapchat, har Politiets Nettpatrulje Vest – internetpatruljen i den norske politikreds, der blandt andet tæller Bergen i den vestlige del af landet – set sig nødsaget til at tænke ud af boksen.

FAKTA Hvad er TikTok? TikTok kan bedst forklares som et socialt medie, hvor brugerne kan dele korte videoer, gerne suppleret med tidens populære sange, som brugerne mimer eller danser til.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ TikTok købte i november 2017 appen Musical.ly for op mod en 6,8 millarder kroner. 2. august 2018 blev de to apps slået sammen, og TikTok overtog dermed de mere end 200 millioner brugere af Musical.ly.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ TikTok har i dag 1 milliard brugere og er især populær blandt børn og unge. TikTok er den internationale version af appen Douyin, som kun er tilgængelig i Kina. TikTok er ejet af den kinesiske virksomhed ByteDance, som er et af de højest vurderede techfirmaer i verden med en markedsværdi på over 500 milliarder kroner.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Vis mere

Ifølge norske NRK er politiet derfor rykket ind på appen TikTok, hvor brugerne, primært børn og unge, kan dele korte videoer med hinanden og resten af verden, hvori de danser og mimer til små bidder af sange eller dialog. Appen har en halv milliard aktive brugere.

I et opslag på Tiktok opfordrer internetpatruljen unge brugere af TikTok til at tage kontakt til dem, såfremt de har brug for at tale med politiet, hvilket flere allerede har gjort: I oktober modtog politiet fire henvendelser fra personer i aldersgruppen 10-19 år. Og i november var antallet af henvendelser steget til 48.

»Det er fantastisk, at politiet har afsat ressourcer til at være til stede der, hvor børn og unge befinder sig«, siger den daglige leder i Stiftelsen Barnevakten, der arbejder med fakta og rådgivning vedrørende børn og sociale medier, Leif Gunnar Vestbøstad Vik, til NRK.

Ifølge NRK er det meningen, at børnene via appen får mulighed for at underrette politiet, hvis de støder på upassende indhold og kommentarer på TikTok. Foruden at oprette en konto på TikTok har politiet inviteret tre tiårige børn ind på politistationen i Bergen for at blive klogere på deres internetvaner, hvordan TikTok fungerer, og hvordan politiet kan nå de unge derinde.

Politiets Nettpatrulje Vest, der har over 100.000 følgere på TikTok, er indtil videre den eneste af sin slags i Norge, og patruljens i alt seks videoer har i skrivende stund fået over 6.8 millioner visninger.