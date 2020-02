DR undskylder og fjerner radioprogram om voldtægt efter kritik En diskussion om udkast til ny voldtægtslovgivning i en »upassende« tone, får DR til at fjerne P1-program.

DR har fjernet søndagens udgave af P1-programmet "Søndagsfrokosten" efter at være blevet kritiseret for at diskutere et alvorligt emne i en "upassende" tone.

Det siger Judith Skriver, der er redaktionschef i DR Kultur & Samfund.

»Det er ikke så meget at rafle om. Vi har begået nogle klare fejl i det her program. Der er ikke nogen formildende omstændigheder«.

'Søndagsfrokosten' er et program, hvor tre kendte gæster diskuterer ugens aktuelle emner, mens de spiser frokost.

Gæsterne søndag var direktør i reklamebureauet Advice og tidligere forsvarsminister for Venstre, Gitte Lillelund Bech, jordemoder og debattør Karen West og lederskribent på dagbladet Information David Rehling.

De skulle blandt andet diskutere udkastet til en ændring af voldtægtslovgivningen.

Panelet diskuterede i den forbindelse studerende og debattør Liva Agger Jørgensens personlige historie fra Roskilde Festival, som hun havde delt i flere DR-programmer i ugens løb.

Her havde hun fortalt, at hun var blevet voldtaget af en mand under festivalen. Liva Agger Jørgensen har dog aldrig anmeldt hændelsen.

I programmet søndag diskuterede panelet, hvorfor Liva Agger Jørgensen ikke sagde fra, løb eller råbte.

Her sagde Karen West blandt andet:

»Er du en barsk person, som jeg er, så kommer du ikke ud for det. Er du én, der ikke er sådan, så kan du da lande i den«.

Karen West har senere beklaget sin udtalelse over for Berlingske.

Efterfølgende har Liva Agger Jørgensen kritiseret, at paneldeltagerne mente, at hun skulle have ageret anderledes i situationen.

Liva Agger Jørgensen siger, at hendes fortælling er blevet klippet sammen på en måde, så det ikke hænger sammen.

Samtidig blev emnet debatteret i en alt for munter tone, mener Liva Agger Jørgensen, som desuden kritiserer, at hun ikke fik mulighed for at forsvare sig.

Judith Skriver er enig i alle kritikpunkterne.

»Man ikke sidde og diskutere en navngiven person og en konkret sag i et program, hvor vedkommende ikke har mulighed for at komme til orde selv. Det er den klokkeklare fejl«.

»Og så nok så vigtigt er det upassende at behandle et emne med så alvorlig og seriøs betydning i en let og hyggelig, næsten munter tone«, siger Judith Skriver.

Hun mener dog ikke, at fejlen giver anledning til at ændre programmets format.

»Vi har i i hvert fald ti år haft 'Søndagsfrokosten', hvor vi søndag efter søndag med skiftende paneldeltagere har diskuteret alverdens tunge og seriøse - og indimellem også lette - emner, og det kommer vi også til fremover«.

»Det eneste, der kan give anledning til ægte selvransagelse er, hvordan vi kan undgå at komme i situationer, hvor den slags sker«, siger hun.

ritzau