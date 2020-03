Mette Frederiksen rækker ud til unge på kendt youtubers kanal

Automatisk oplæsning

Statsminister Mette Frederiksen (S) har taget nye metoder i brug for at sprede information om coronavirus.

Hun har nærmere bestemt taget videotjenesten YouTube i brug, hvor hun sammen med youtuberen Alexander Husum fortæller om coronavirus.

Det gør hun i en video på hans kanal, der har 382.000 abonnenter.

»Velkommen her til Statsministeriet til endnu et pressemøde om corona. Jeg plejer at stå her i de her dage med en række personer fra de danske myndigheder. Det er noget anderledes i dag«, indleder Mette Frederiksen i videoen.

»Vi er første gang med et pressemøde på YouTube. Og ved siden af mig står Alexander. Og vi vil i dag fokusere på noget af det, der måske ikke bliver talt om på de andre pressemøder. Nemlig hvordan skal man være i coronaspørgsmålet, når man er ung«, siger Mette Frederiksen.

Videoen er lagt på YouTube fredag. Sent fredag aften har den fået over 45.000 visninger.

»Jeg kommer til i dag at tale med samme alvor som ved andre pressemøder, for vi står i en rigtig, rigtig alvorlig situation«, fortsætter Mette Frederiksen i videoen.

ritzau