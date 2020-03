Ny advarsel: Russiske netkrigere forsøger at skabe panik og mistillid med løgne om corona

Folk er bekymrede og søger hele tiden ny information, og det kan udnyttes, siger ekspert, der dog ikke mener, at truslen fra Rusland er den mest presserende.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Er corona et kraftfuldt amerikansk våben? Vil virussen føre til civilisationens undergang? Og forsøger medicinalindustrien at sprede sygdommen for at tjene flere penge?

Det er i hvert fald nogle af de påstande, som russiske medier og netkrigere med forbindelse til den russiske stat forsøger at sprede.

EU’s task force mod misinformation advarer i en ny melding mod russiske løgne og propaganda, som bliver delt – ikke mindst på nettet og sociale medier – med det formål at skabe forvirring omkring årsagen til sygdommen og ikke mindst, hvordan man bedst stopper smittespredningen.

»Formålet er at undergrave tilliden til den indsats, som sundhedsvæsenet, myndighederne, nationale og internationale institutioner står bag. Det er at skabe panik og mistillid«, hedder det i meddelelsen på East Stratcoms hjemmeside.

EU: Lad dig ikke snyde

Når medier og personer med forbindelse til det russiske styre bliver ved med at skabe forvirring og mistillid, leger de med folks helbred, lyder det fra EU:

»Stop den virale spredning af misinformation. Vask hænder, bliv hjemme i tilfælde af sygdom og respekter restriktionerne om karantæne. Lad dig ikke snyde«.

The Washington Post fik for nylig fat i en rapport fra de amerikanske myndigheder, som havde fundet to millioner tweets, som indeholdt falsk information. Og ifølge rapporten var der visse tegn på en koordineret kampagne med misinformation om corona.

Behovet for ny information og usikkerheden er større, og det kan udnyttes Johan Farkas, forsker med speciale i misinformation

Ifølge Johan Farkas, der forsker i misinformation på Malmö Universitet, er der i den aktuelle sundhedskrise da også en særlig stor risiko for, at rygter, propaganda og løgne bliver delt og får lov til at florere på nettet.

»I denne krisesituation er der en stor efterspørgsel på information. Alle bekymrer sig, og når vi er bekymrede, så prøver vi at søge information«, siger han.

»Behovet for ny information og usikkerheden er større, og det kan udnyttes«.

I en ny, repræsentativ international spørgeundersøgelse svarer 74 procent af de adspurgte således, at de er bekymrede for spredningen af falske nyheder i forbindelse med virussen. I undersøgelsen, som er foretaget af analysevirksomheden Edelman, svarer 70 procent, at de dagligt følger med i nyhedsudviklingen om corona, mens hver tredje tjekker nyheder om corona flere gange dagligt.

Ubrugelig guide spredt til 10.000

Også de amerikanske myndigheder har anklaget Rusland for at sprede panik og frygt om coronavirussen på blandt andet platforme som Twitter og Facebook. Men meldingen fra Facebook og Twitter har indtil videre været, at det har de sociale medier ikke kendskab til, siger Johan Farkas fra Malmö Universitet.

Han advarer mod, at man taler truslen fra specifikt Rusland op.