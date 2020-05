Kulturministeren er »skuffet« over Radio Louds lave lyttertal

I et svar til Folketinget skriver kulturministeren, at hun ikke er tilfreds med Radio Louds udvikling indtil videre. Hun håber, de får fodfæste.

Det er ikke tilfredsstillende, at public service-radiokanalen Radio Loud har så få lyttere, som de har.

Sådan skriver kulturminister Joy Mogensen i et svar til Folketingets Kulturudvalg.

Det skriver Mediawatch.

»Jeg håber, at Radio Loud er i stand til at få fodfæste blandt lytterne. Men jeg vil samtidig sige, at jeg er skuffet over de lave lyttertal, som Radio Loud har præsteret indtil nu«, skriver Joy Mogensen i svaret til udvalget.

Det er Jens Rohde (R), der har spurgt, hvilke overvejelser kulturministeren har gjort sig, i anledning af at Radio Loud har så få lyttere, at det i flere omgange ikke har været muligt at måle lyttertallet.

Kulturministeren noterer sig, at det er sværere at opbygge en lytterskare på dab, end det er på fm-nettet, og at Radio Loud oven i købet forsøger at ramme en ung målgruppe, der ikke er de store dab-forbrugere.

»Radio Louds lyttertal viser, at det er svært at starte en helt ny radiokanal op, og at det tager tid at opbygge et kendskab blandt lytterne. Ikke mindst når kanalen ikke sender på fm-båndet, som TV 2 Radio og Radio24syv gjorde, og som Radio4 gør. Dertil kommer, at Radio Louds målgruppe – de unge – er en målgruppe, der er svær at nå, samt at Radio Loud begyndte at sende under vanskelige vilkår pga. coronasituationen«, skriver Joy Mogensen i svaret.

Radio Louds direktør, Ann Lykke Davidsen, har tidligere udtalt til Politiken, at det er »brandærgerligt« med de lave lyttertal, men at hun ikke er overrasket:

»Vi kommer med nul lyttere og overtager ikke en fm-sender. Vi starter fuldstændig fra scratch. Og der er ingen tvivl om, at vi har en ekstra udfordring i forhold til vores unge målgruppe«.