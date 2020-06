Hendes oprørte tweet har fået The New York Times til at slå revner

Fakta

Sagen kort

7. juni fratrådte den fremtrædende debatredaktør, James Bennet, med øjeblikkelig virkning sin stilling på The New York Times.

Det skete efter massiv kritik fra læsere og medarbejdere af, at hans redaktion offentliggjorde et indlæg fra den republikanske senator Tom Cotton. Senatoren opfordrede til, at man satte militæret ind mod de demonstranter, der har været på gaden siden politidrabet på George Floyd.

The New York Times har beklaget, at indlægget blev bragt.

Den beklagelse og beslutningen om at fyre Bennet bliver af mange mediefolk kritiseret for at være et knæfald for identitetspolitik og en knægtelse af ytringsfriheden.

