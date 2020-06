Søren Schultz Jørgensen: Kun et trecifret millionbeløb kan redde de regionale og lokale medier

FOR ABONNENTER

Det er en halvgammel nyhed, at det danske medielandskab er på vej til at knække midt over. Det nye er, at nu sker det: De regionale og lokale nyhedsmedier uden for Københavnsområdet er nu så pressede, at kun en check på et trecifret millionbeløb fra Christiansborg kan forhindre, at den oplyste samtale i samfundet lider ubodelig skade.