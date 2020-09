Satiriker står i spidsen for nyt borgerligt medie

Dette efterår får Danmark et nyt borgerligt medie med navnet Kontrast.

Det bliver journalist Mikkel Andersson, kendt som borgerlig debattør og satiriker, der kommer til at stå i spidsen som ansvarshavende chefredaktør.

Det skriver Finans.

En fast stab af freelancere vil varetage den traditionelle journalistiske dækning, mens kendte folketingspolitikere skal lave videoindhold, og borgerlige debattører leverer debatstoffet.

Det vil være i udvælgelsen af emnerne, at man kan se den politiske prioritering komme til udtryk Mikkel Andersson, chefredaktør, Kontrast

Mikkel Andersson understreger over for Finans, at mediet ikke kommer til at lave tendentiøs journalistik:

»Vi er tilmeldt Pressenævnet og vil overholde alle regler og gængse normer for, hvordan man laver god journalistik i Danmark. Vi bliver heller ikke som Breitbart (amerikansk højreorienteret medie, red.), hvor det er meget klart deklareret, hvad journalisterne personligt selv mener, og hvor der er en tung værdiladning i den journalistiske tekst. Det vil være i udvælgelsen af emnerne, at man kan se den politiske prioritering komme til udtryk«, lyder det fra det nye medies chefredaktør.

Et af de emner, som chefredaktøren allerede nu forestiller sig vil blive prioriteret højt på den nye redaktion i mediets kommende dækning, er identitetspolitik.

Aviser som Berlingske, Politiken og Kristeligt Dagblad dækker jo allerede identitetspolitik journalistisk. Hvorfor er det også nødvendigt, at Kontrast prioriterer det?

»Vi kommer til at se nærmere på identitetspolitik, ikke mindst i akademiske kredse. Hvis den amerikanske udvikling kommer til Danmark – og det plejer den jo at gøre – så vil det blive et af de primære omdrejningspunkter i kommende værdidebatter. Hvad er det for en verden, vi ønsker? Vil vi leve efter et universalistisk livssyn, hvor rettigheder er bundet til individer, eller skal hudfarve, køn og seksualitet være det primært definerende«, siger Mikkel Andersson til Politiken.

Det nye medie har fået støtte til opstarten i form af et engangsbeløb på 1,5 millioner kroner fra Innovationspuljen i Slots- og Kulturstyrelsen samt private donationer. Når mediet går i luften, vil alt indhold være tilgængeligt, men redaktionen vil opfordre brugerne til at støtte mediet i form af et medlemskab.

»Det, vi anvender, er lidt en medlemskabsmodel, hvor vi opfordrer folk til at tegne en form for støtteabonnement. Medlemmer vil også få gratis adgang til debatarrangementer, saloner og andet«, siger han til Politiken.

Mikkel Andersson har været tilknyttet Berlingske som kommentator, anmelder og journalist. Han var desuden med til at grundlægge den satiriske netavis RokokoPosten i 2010 og har været vært på mediemagasinet Q&A på Radio24syv med Henrik Qvortrup.

Den præcise dato for lanceringen af Kontrast.dk er endnu ikke kendt, men det vil blive i løbet af oktober.