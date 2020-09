Ekstra Bladets chefredaktør så ingen problemer. Nu vælter sagerne om sexisme på avisen frem

»Jeg tror ikke, at der er den rådne kultur i dag, som man måske leder efter. Jeg tror faktisk, at man har gjort et seriøst stykke arbejde for at få de her sager frem i lyset«, sagde Poul Madsen i presselogen 30. august. Det er 46 tidligere og nuværende medarbejdere på Ekstra Bladet ikke enige i.