Med 24 tweets lykkedes det denne journalist at ændre adfærden på medierne

I ugen op til årets store fest, julebordet, som det hedder i Norge, sender ledelsen en venlig påmindelse ud. Om arbejdspladsens moralske kodeks og den enkeltes ansvar for at overholde det. Ofte suppleret med et foredrag – eksempelvis om, hvor stærkt #MeToo-bevægelsen står i landet.

Når den store aften kommer, og de ansatte i NRK stimler sammen på den udvalgte restaurant i deres fineste tøj, må hver medarbejder nyde to genstande efter den indledende aperitif. Skulle det ikke være nok, må man selv få promillen til at vokse ude i byen, for egen regning og risiko.

Julefesten i den norske statsradiofoni NRK lyder som noget fra en helt anden planet i forhold til de orgier i den danske pendant, DR, hvor den nuværende debat om magtmisbrug, krænkelser og sexisme i medierne tog sit udgangspunkt. Da en ledende medarbejder for nogle år siden forsøgte at tvinge den unge tv-vært Sofie Linde til at sutte hans pik med trusler om, at han ellers ville smadre hendes karriere.