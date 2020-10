Sagen om bykongen Aggesen udstiller et stort problem i København

Godt, vi har Ekstra Bladet. Hvordan skulle de 104.000 borgere på Frederiksberg – landets syvendestørste kommune – ellers have fundet ud af, at deres borgmester, Simon Aggesen (K), med smarte manøvrer har scoret sig en skattefri indtægt på over 11 millioner kroner ved at købe og sælge en kæmpelejlighed på mondæne Frederiksberg Allé?

Ombudsmanden gik i sidste uge ind i sagen, som en lang række af landets øvrige nyhedsmedier nu også holder skarpt øje med. Alt imens bykongen selv – og hans konservative partifæller på Frederiksberg Rådhus og Christiansborg – både holder kæft og holder vejret. Hvis sagen er så problematisk, som Ekstra-Bladets dækning unægtelig giver indtryk af, får partiet formentlig svært ved at generobre magten ved kommunalvalget næste år.

Så Frederiksbergs borgere bør sende taksigelser til Ekstra Bladet, som ihærdigt har gravet i sagen i mere end to uger. For de har ingen andre medier at gå til, hvis de ønsker sig selvstændig, kritisk journalistik om forholdene i kommunen. Ingen.