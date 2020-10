Russiske satiretrolde indrømmer: Vi snød danske politikere

Det var russiske satirikere, der i tirsdags snød en stribe danske politikere og lod, som om de var den hviderussiske politiker Svetlana Tikhanovskaja.

Det bekræfter den russiske satireduo Vovan og Lexus over for journalist Frederik Kulager fra netmediet Zetland.

De lover samtidig, at en optagelse af den avancerede form for telefonfis bliver delt på YouTube på mandag. Det skriver Frederik Kulager på Twitter.

Snød også en prins

Vovan og Lexus med de borgerlige navne Vladimir Kusnetsov and Aleksej Stoljarov har tidligere narret den britiske Prins Harry, den amerikanske politiker Bernie Sanders og Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, til at tro, at de talte med klimaaktivisten Greta Thunberg.

De har mere end 100.000 abonnenter på YouTube, og deres videoer er blevet set mere end 45 millioner gange.

Og nu føjer de altså danske politikere som Udenrigspolitisk Nævns formand, Martin Lidegaard (R), og næstformand, Michael Aastrup Jensen (V), til listen over ofre.

Svetlana Tikhanovskaja skulle have deltaget i et fortroligt videomøde med Udenrigspolitisk Nævn. Men da Folketinget forsøgte at få forbindelse med hende, meddelte hun, at der var tekniske problemer, så hun kun kunne komme igennem med lyd – det var ikke muligt at oprette en videoforbindelse.

Så gik mødet i gang. Ifølge Folketinget skulle »den aktuelle politiske situation i Hviderusland drøftes«, ligesom de danske politikere ville diskutere, »hvordan den hviderussiske befolkning kunne støttes i deres kamp for demokrati og menneskerettigheder«.

Er der dyrebordeller i Danmark?

Men ’Tikhanovskaja’ ville hellere spørge til en historie, hun havde hørt om Danmark, nemlig at det skulle være muligt at gå på ’dyrebordeller’ her i landet.

Efterhånden som hendes spørgsmål blev mere og mere besynderlige, bredte forvirringen sig i nævnet. Og efter 40 minutter afbrød man forbindelsen til ’Tikhanovskaja’.

På det tidspunkt havde Vovan og Lexus fået det, de over for Fredrik Kulager betegner som »interessante svar om dyrebordeller og voldtægt af skildpadder«.

Møderne i Udenrigspolitisk Nævn er dybt fortrolige, deltagerne må ikke referere, hvad de har hørt, og alle deltagere skal aflevere mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr for at forhindre aflytning og spionage.

Men ifølge Folketingets egen pressemeddelelse om fadæsen blev der under mødet ikke blev sagt noget, som kan kompromittere den danske udenrigspolitiske linje.

Efter mødet kontaktede Folketinget den danske ambassadør i Litauen, hvor den hviderussiske præsidentkandidat lever i eksil. Ambassadøren kunne i løbet af få timer få bekræftet, at kvinden på mødet ikke var Svetlana Tikhanovskaja.

Martin Lidegaard sagde i går til DR, at Udenrigspolitisk Nævn har indført nogle nye procedurer:

»Blandt andet gennemfører vi frem over aldrig møder, uden der er billeder på. Vi kommer nok også til at tjekke en ekstra gang gennem Udenrigsministeriet, at de folk, der beder om møder med os, også er de rigtige«.