Polariseringen fortsætter: Fox News og Facebook leder videre efter den næste ballade. Også selv om Trump taber

I november for fire år siden var seriøse vestlige medier fulde af selvbebrejdelser.

De havde ikke set den bølge i folkedybet, der endte med at gøre den mest latterliggjorte kandidat – Donald J. Trump – til USA’s præsident. Meget få eksperter og meningsmålinger havde forudset Trumps flertal i kollegiet af valgmænd.

Medier på stribe prøvede den vinter at gøre skaden god igen ved at sende reportere ud i landet for at beskrive Trumps base.