Mediernes skadefryd bør vige for eftertanken. For Frank Jensen har grundlæggende ret i et par af sine advarsler

Uanset hvad man mener om Frank Jensen, hans gerninger, hans befamlinger og alt hans væsen, må man give ham, at han bed fra sig i sin skæbnestund, mandag på Islands Brygge – konfronteret med en mur af pressefolk. Han talte om jagten på synderne og presset fra medierne. »Det er jo ikke en retsstat værdigt«, sagde han.

Mediekommentar Søren Schultz Jørgensen (billedet) og Jacob Mollerup skiftes til at skrive ’Mediekommentaren’, der bringes en gang om ugen. Mollerup har tidligere bl.a. været chefredaktør på Information og lytter- og seerredaktør i DR. Schultz Jørgensen er ph.d. i mediesociologi, forfatter og journalist.

Det har besserwissere og strikkekoner af alle køn grinet hånligt ad. Har man hørt en seriekrænker gø? Men skadefryden bør vige for eftertanken. For Frank Jensen har grundlæggende ret i et par af sine advarsler: Det er nu, lige nu – midt under en #MeToo-tsunami, der forandrer samfundet fra den ene uge til den næste – at medierne skal holde mest fast i nogle af journalistikkens vigtigste principper: Fairness, balance og proportionssans.

Hvis ikke nyhedsmedierne erkender deres egen magt – og dens mulige slagsider – risikerer de at sætte disse principper over styr. Dermed ryger også vores muligheder for at føre en fornuftig samtale om krænkelser og korrumperet magt, og om hvordan vi bedst indretter os efter den på alle måder nødvendige ligestillingsrevolution, vi står midt i.

Den mediemagt, vi nu er vidne til, er uden historisk sidestykke. Den skyldes en kombination af oppisket stemning, optrappet jagt og opskruet tempo. En cocktail, som i forkert blandingsforhold kan være gift for de journalistiske principper, der skulle sikre os en nogenlunde balanceret offentlig debat.

Presset på Jeppe Kofod vokser! Hvilket pres? Presset fra to radikale folketingsmedlemmer? Presset fra 15 Facebook-opslag? Eller presset fra nyhedsmedierne selv?

Den oppiskede stemning er et resultat af en i øjeblikket næsten symbioseagtig relation mellem de sociale medier og pressen: Journalisterne sanker rygter, kommentarer og stemninger på Facebook og Twitter, kaster deres historier tilbage i det digitale folkedyb og skaber dermed nye bølger af debat. Presset på Jeppe Kofod vokser!

Hvilket pres? Presset fra to radikale folketingsmedlemmer? Presset fra 15 Facebook-opslag? Eller presset fra nyhedsmedierne selv? Altså det pres, der skabes, når mediernes egne journalister stiller Kofod, hans chef og hans kolleger det samme spørgsmål igen og igen og igen?

Usundt loop

Det er et usundt loop. Især hvis den sitren, vrede og utålmodighed, der – af helt forståelige grunde – er klangbunden for #MeToo-debatten på de sociale medier, også bliver brændstoffet for de journalistiske mediers afdækning af årtiers vigtigste ligestillingsproblem. Så bliver nyhedsjagten nemlig ikke styret af tempererede og tålmodige forsøg på at afdække nuancerne i de konkrete sager og det generelle problem, men alene af den opskruede iver efter at kunne levere den næste synder, kaste ham ind i den offentlige arena og iagttage folkedomstolens reaktion. Og dernæst belejre krænkerens organisation og kræve handling, udrensning – nu!

Pressens jagt på grænseoverskridende adfærd er elementært nødvendig. Men den bør være styret af de gode principper, som journalistikken henter fra juraen: At en sag altid har to sider eller syv eller 27. At alle vigtige sider af en sag, herunder den anklagedes, skal belyses og vægtes, før der fældes en dom.

Samme principper gælder inden for journalistik. De hedder bare kildekritik, fairness, balance og proportion. Juraens principper skal sikre retfærdighed – at de skyldige dømmes, og at justitsmord undgås. Journalistikkens principper skal sikre den bedst opnåelige version af sandheden – at der både kastes lys på problemer i samfundet, og at karaktermord undgås.

Har Morten Østergaard og Frank Jensen været udsat for karaktermord? Meget svært at forestille sig. De har jo selv trukket sig. Men reelt kender vi ikke indholdet i de sager, der angiveligt ligger på dem i deres organisationer.

Er der så begået #MeToo-karaktermord andre steder? Svært ikke at forestille sig. Med den hastighed, de sociale mediers debat- og rygtemaskine kværner i, og det publiceringstempo, nyhedsmedierne holder på de digitale platforme, har den tålmodige og selvstændige research svære kår. Og risikoen for ensidighed, fejl og fordrejelser er derfor enorm.

Ensidighed, fejl og fordrejelser kan de danske nyhedsmedier kun undgå, hvis de står vagt om deres ældste principper, alt imens de bruger deres magt til at jagte krænkelser og magtmisbrug i samfundet.