Annette Heick: Frank Jensen slikkede mig i øret under fyrværkerishow

Fældet af en folkedomstol, der ikke er en retsstat værdig.

Frank Jensen har ved flere lejligheder kritiseret det forløb, der i sidste uge førte til, at han trak sig som overborgmester i København og som næstformand i Socialdemokratiet.

Det skete efter en række anklager om seksuelle krænkelser og grænseoverskridende adfærd, blandt andet ved en julefrokost i 2011.

Tidligere har blandt andet Ekstra Bladet beskrevet, hvordan han slikkede en kvinde til festen i øret, men at han skulle have gjort netop det, har Frank Jensen pure afvist, senest i et større interview i Berlingske forleden.

»Jeg er blevet beskyldt for, at jeg har kysset på øret eller slikket på halsen: Helt ærligt: Det gør jeg altså ikke. Det passer ikke,« sagde han blandt andet i interviewet.

Den udmelding fra Frank Jensen har fået en helt ny kvinde på banen.

Journalist, tv-vært og sangerinde Annette Heick har nemlig selv oplevet helt umotiveret at blive slukket i øret af den tidligere overborgmester, da Øresundsbroen i 2010 fyldte ti år, og hun var hyret som vært ved festlighederne.

Det skriver hun i en klumme i avisen B.T. under overskriften ’Du husker dårligt, Frank’.

»Mens vi står der og ser op på nattehimlen og fyrværkeriet, mærker jeg en våd tunge i mit venstre øre. Jeg vender hovedet og ser overborgmesteren stå med et kælent blik ved siden af mig,« skriver hun i klummen.

På vej med selvbiografi

Annette Heick er på vej med en selvbiografi og skriver i sin klumme, at hun egentlig ikke havde tænkt sig at sætte navn på den borgmester, som står bag den eneste form for sexchikane, hun har oplevet.

Men efter at have læst og hørt Frank Jensen afvise at kunne finde på den slags, har hun altså valgt at navngive ham for at hjælpe hans hukommelse lidt på vej.

Hun understreger, at hun ikke har noget i klemme i forhold til Frank Jensen, men hun finder, at det er mere end bare dårlig stil, når han »omskriver sine overgreb til ’tæt dans’ og ’komplimenter’ og insinuerer, at nogle piger er sarte«.

»Det er noget, der er meget værre: Det er løgn!« skriver hun i klummen.

B.T. har efterfølgende været i kontakt med Frank Jensen, der ikke kan huske, om han var til stede ved arrangementet, selv om han ifølge B.T. ses på flere billeder fra dengang.

Ansatte undsiger julefrokost-forklaring

Annette Heick er dog ikke den eneste, der har svært ved at genkende den tidligere overborgmesters forklaringer.

Otte af hans tidligere medarbejdere på Københavns Rådhus går også i rette med hans udlægning af, hvad der skete under den famøse julefrokost i 2011, skriver Jyllands-Posten.

I et brev til de advokater, der er sat til at undersøge omfanget af seksuelle krænkelser i Socialdemokratiet, skriver de otte ansatte, der selv deltog i julefrokosten, blandt andet, at at »der var flere end tre kvinder«, der blev krænket af Frank Jensen den pågældende aften, hvor han efter eget udsagn blot havde en »glad dans«, der beklageligvis overskred nogle af hans kvindelige dansepartneres grænser.

Flere af deltagerne fra dengang bekræfter over for Jyllands-Posten desuden de oplysninger, der tidligere har været bragt i Ekstra Bladet om, at én kvinde af blev slikket i øret af Frank Jensen, en anden blev slikket på halsen, og at han holdt de kvinder fast, der ikke ville danse med ham.

Frank Jensen har ikke ønsket at kommentere historien over for Jyllands-Posten. Politiken forsøger at få en kommentar fra ham.

Formanden for Socialdemokratiet i København, Jan Salling, har heller ingen kommentarer til sagen, skriver han i en sms til Politiken.