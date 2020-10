Berlingske genopliver 24syv. Og den gamle chef er mildest talt ikke glad

Søger man på Google på 24syv, dukker der en tjeneste op med et logo, der er en fuldstændig kopi af Radio24syvs logo, det mangler bare ’Radio’.

Men det er ikke den populære taleradio, der her næsten på årsdagen for, at den lukkede, er genopstået. Det er derimod nyhedsplatformen ’Listen to News’, der har taget navneforandring til 24syv, efter at Berlingske Media i august købte 60 procent af platformen.

En nyhed, som tidligere programchef på Radio24syv, Mikael Bertelsen absolut ikke er begejstret for.

»Vi har intet med dette at gøre. Det er ikke den ægte vare, men et forsøg på merkantilt gravrøveri. Vogt jer for falske originaler«, skriver han på Twitter.

Hvilket får administrerende direktør i Berlingske Media, Anders Krab-Johansen til at reagere:

»Rolig nu - min ven. Du blev inviteret med, men takkede høfligt nej. Det er helt fair. Glæd dig over, at nogen forsøger at redde stumperne efter det politiske attentat på Radio24syv - og prøver noget nyt til en mobil tidsalder«.

Berlingske Media ejede 7o procent af det gamle Radio24syv.

Den nye 24syv er en slags streamingtjeneste for radiolyd, en nyhedsaggregator, der samler alle mulige nyhedspodcasts, som den mener, at målgruppen, de 18-44 årige, gerne vil lytte til. Her kan man blandt andet finde ’Genstart’ fra P1 og en række andre DR-programmer.

Gamle 24syv-programmer

Og nu kan man efter navneskiftet også finde alle de podcast, der gennem tiden er blevet lavet på Radio24syv, ligesom man vil kunne lytte til en række af de formater, der fortsatte under Berlingske Media, da Radio24syv lukkede - blandt andre ’Det vi taler om’, ’Cordua og Steno’ og ’Millionærklubben’.

»Det her er en stor mulighed for os. 24syv er et sindssygt godt nyhedsnavn og et stærkt brand. Inden Radio24syv lukkede i 2019, ville de gerne være stærke digitalt og lavede en ret stor podcastsatsning. Det er den vi nu forsøger at føre videre med vores egne visioner«, siger direktør for 24syv Christian Grønlund til Politiken.

Hvad siger du til kritikken fra Mikael Bertelsen?

»Jeg ved, at der har været en dialog mellem ejerkredsen og blandt andre Mikael Bertelsen, men jeg har ikke selv deltaget i møderne. Jeg erkender blankt, at vi ikke er Radio24syv, og at det ikke bliver det samme. Men jeg tror, at vi kan skabe en ny, fed nyhedsoplevelse på 24syv«.

Mens det gamle Radio24syv blev etableret for at være en taleradiokonkurrent til DR’s P1 med en stor egenproduktion, har det nye 24syv ingen redaktion og producerer heller ingen programmer selv. Til gengæld vil den gerne være platform for nyhedspodcasts fra alle mulige forskellige producenter.

»Vi forsøger at få så mange forskellige aktører med som muligt, der er stærke på aktualitet, kvalitet og lyd«, siger Christian Grønlund.

Oftest er det lidt kortere og skarpe formater som ifølge 24syv er det, målgruppen efterspørger. Det betyder, at for eksempel ’Millionærklubben’, bliver splittet op, så det måske kun er to emner fra programmet, der så får hver sin podcast og tilbydes på 24syv.

Christian Grønlund vil ikke oplyse, hvor mange brugere ’Listen to News’, der nu hedder ’24syv’ har. Og heller ikke oplyse, hvor mange brugere 24syv regner med at få.

»Men vi vil gerne være den førende platform for lyd til de yngre mellem 18 og 44 år. Og vi forventer, at navnet 24syv vil give os langt større eksponering. Det er et langt større brand end ’Listen to News’, siger Christian Grønlund.