Han opfandt Radio Loud. Nu giver han store dele af radioen fra sig

Selv om de ugentlige lyttertal fra Kantar Gallup har været nedslående, siden Radio Loud gik i luften i april, er bestyrelsesformand Martin Brandt Larsen fra Radio Diablo i Svendborg optimist. Ikke mindst efter aftalen med Berlingske Media, der går ind og køber 40 procent af radioen.

»Der ligger stærke kompetencer i Berlingske, som kan komme os til gode. Det er en fornøjelse, at en stor spiller stempler ind på at lave kvalitetsindhold til de unge. Og det er vi jo lykkedes rigtig godt med, siden vi startede 1. april«, siger Martin Brandt Larsen, der var idemanden til Radio Loud, der overraskende slog Radio24syv i kampen om at få en kvart milliard kroner over fire år til en ny dab-radio.

I har meget lave lyttertal. Det er vel noget, I skal have ændret på?

»Vi er lidt lige som DR 2, der blev kaldt den hemmelige kanal. I dag er der ingen tvivl om deres plads i mediebilledet. Det er samme rejse, vi er ude på. Det er det med at få knækket koden til at få indholdet ud på en god måde«.

Med Berlingskes indtræden er hele ledelsen og strukturen på radioen så i spil?

»Nej, tværtimod. Som aftalen her er lavet, så skal vi bruge hinandens styrker og finde de synergier, der ligger i at gøre det sammen med afsæt i, at alt er som i dag, og målet er at lave kvalitetsindhold til unge«, siger Martin Brandt Larsen.

»Hvis der kan skabes flow-lytning på dab, så tror jeg, den skabes ved at møde lytterne på de sociale medier og platforme, hvor de befinder sig. Når vi tester på målgruppen, så leverer vi, og vi vækster på podcast hele tiden. Vi kan se, at når vi leverer på andre platforme end dab, så tager de unge indholdet til sig og bruger det«.

Ifølge Martin Brandt Larsen har det første halve år vist, at det er meget svært at få fat i den unge målgruppe via dab-radioen. Derimod stiger lyttertallet til podcasts med omkring 10 procent om ugen, oplyser han.

Mandag offentliggjorde Radio Loud for første gang sine podcasttal. Til Mediawatch oplyste kanalens direktør, Ann Lykke Davidsen, at radioen har 11.000 downloads om ugen.

Ingen tjener på det

Der er ikke tale om, at Berlingske har købt en andel af ejerskabet fra de fem lokalradioer, der står bag Radio Loud. Derimod er der sket en udvidelse af ejerkredsen, så Berlingske skyder penge i projektet mod at få 40 procent af ejerskabet, oplyser Martin Brandt Larsen.

»Berlingske tilfører ny kapital«, siger Martin Brandt Larsen, der dog ikke vil sætte beløb på.

Er der nogen af jer, der tjener på, at Berlingske går ind?

»Nej, jeg synes, vi styrker produktet til gavn for lytterne og til gavn for at løse opgaven. Kulturradio Danmark (selskabet bag Radio Loud, red.) er jo ikke stiftet med det formål, at nogen skal tjene penge eller lave en forretning. Det ligger i hele tilladelsesgrundlaget, at det er en public service-opgave, der skal løses inden for den økonomiramme, der er«.