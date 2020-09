Advarsel til udskældte Loud: I har et halvt år til at skaffe lyttere

Hvis den omdiskuterede, statsbetalte Radio Loud fortsætter med stort set ingen lyttere at have til sine programmer, vil Radio- og tv-nævnet på et tidspunkt have pligt til at gribe ind og stoppe festen.

Det fremfører juraprofessor ved Syddansk Universitet Sten Schaumburg-Müller, efter officielle lyttermålinger gennem flere måneder har registreret meget få eller slet ingen lyttere til den omstridte dab-kanal, som den tidligere borgerlige regering sendte i udbud med støtte fra Dansk Folkeparti kort før folketingsvalget i 2019.

»Et halvt år mere uden lyttere, så vil jeg mene, at nævnet er nødt til at skride ind«, siger Schaumburg-Müller.