Nye Borgerlige opgiver annoncer med muhammed--tegninger

Partiet Nye Borgerlige opgiver at bringe annoncer med tegninger af profeten Muhammed og returnerer de indsamlede penge. Det skriver partiet i en mail.

Nye Borgerlige havde ellers samlet omkring 300.000 kroner ind til at vise billeder af profeten Muhammed. Weekendavisen og Berlingske havde sagt, at de var parat til at bringe annoncerne.

Partiet ville bringe tegningerne efter, at den franske lærer Samuel Paty blev dræbt af en radikal islamist for at have vist tegninger af profeten Muhammed fra satiremagasinet Charlie Hebdo.

Magasinet har dog ikke givet tilladelse til, at tegningerne kunne bruges.

»Vi ville have bragt tegningerne i annoncen til støtte for den franske skolelærer Samuel Paty, som blev halshugget efter at have vist tegningerne i sin undervisning om ytringsfrihed«.

»Vi kan kun gisne om, hvorfor Charlie Hebdo ikke vil give deres tilladelse«, skriver Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, i en meddelelse.

Frabedt sig brug i forbindelse med partipolitik

Ifølge meddelelsen har Charlie Hebdo oplyst, at den ene tegner er død og i sit testamente har frabedt sig, at hans kunst bliver brugt i forbindelse med partipolitik. En anden har sagt nej uden begrundelse.

»Konsekvensen er, at de planlagte annoncer, som tusindvis af danskere har bidraget til, ikke kan bringes«.

» Vi respekterer selvfølgelig, at Charlie Hebdo har ophavsretten, og vi bruger ikke deres tegninger uden at have fået lov«, skriver Pernille Vermund.

Formanden skriver yderligere, at der ikke var tale om en partipolitisk kampagne, men en ’kamp for vores værdier’.

Hun skriver yderligere, at Nye Borgerlige vil fortsætte den kamp.

» Budskabet er ikke blevet mindre vigtigt. Samuel Paty blev slået ihjel, fordi han insisterede på at undervise i de grundlæggende vestlige værdier«.

»Truslen fra voldsparate muslimer skal ikke modsvares af tavshed«, skriver Pernille Vermund.









ritzau