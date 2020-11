Pernille Vermund lovede mere, end hun kunne holde: »De har hæftet sig ved vores dårlige fransk«

Nye Borgerliges leder, Pernille Vermund, lovede mere, end hun kunne holde, da hun på Facebook i sidste uge skrev: »I samarbejde med Charlie Hebdo vil vi indrykke netop de tegninger af Muhammed, som Samuel Paty brugte i undervisningen, i de danske aviser«.

For partiet skulle det være en støtte til Paty og ytringsfriheden og en manifestation af, at vi ikke skal »lade os kyse« af islam.

Men partiet havde ikke fået lov til at bruge de to tegninger fra det franske satiremagasin, som var årsagen til, at Samuel Paty blev dræbt og fik skåret halsen over i Frankrig.