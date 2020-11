Ung amerikaner bliver den første til at nå 100 millioner følgere på populært socialt medie

Hvis ikke du selv har hørt om Charli d’Amelio, så spørg dine børn, for de har sandsynligvis.

Den 16-årige teenager fra Connecticut i USA er nemlig som den første influencer lykkedes med at samle mere end 100 millioner følgere på sin profil på TikTok – det kinesiskejede sociale medie, som over de senere år er steget voldsomt i popularitet. Især blandt børn og unge.

Charli d’Amelio har siden maj 2019 postet de karakteristiske små dansevideoer, der har gjort TikTok unikt på markedet. Og hun »føler stadig, at det er en drøm. Jeg venter på en måde bare på at vågne«, som den unge content creator formulerer det i en video på et andet socialt medie, Twitter.

Siden d’Amelio startede sin influencerkarriere, er hun flyttet til mediemetropolen Los Angeles, har været gæst i ’The Tonight Show’ med Jimmy Fallon i New York City og har desuden også medvirket i en Super Bowl-reklame.

Mere kendt end de kendte

100 millioner, tænker du måske, det har alle de kendte vel ... Men nej. De 100 millioner følgere er faktisk lidt af en bedrift. Ikke mindst på så kort tid. For på samme tid sidste år havde teenageren ’kun’ 6 millioner følgere.

Der er kun to andre TikTok-brugere, der har over 50 millioner følgere, og d’Amelio har derudover samlet flere følgere på TikTok end både Will Smith, Dwayne ’The Rock’ Johnson, Kylie Jenner og Ariana Grande. Alle nogle, hvis dansevideoer ellers er blevet ret så populære under coronapandemien.

Charli d’Amelio har sammen med sin familie fået opbygget et brand omkring sig selv og efterfølgende også søsteren Dixi, hvis seneste single røg direkte ind på den amerikanske Billboard-liste. Forbes vurderer, at d’Amelio-søstrene er nogle af dem, der tjener mest på det medie, der ellers er blevet kritiseret for ikke at betale brugerne nok. Det amerikanske medie vurderer hende til at have tjent omkring 25 millioner kroner. Hendes søster vurderes at have tjent 18 millioner kroner.

TikTok vs. Trump

Det er knap to uger siden, det kinesiskejede sociale medie ellers stod til at blive lukket helt ned i USA.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har over sommeren og i løbet af efteråret ført en hård kampagne mod mediet, fordi firmaet bag lagrer store mængder data om deres brugere. Data, som Trump-regeringen frygter, at den kinesiske regering kan bruge til at spionere mod amerikanere.

Trump glemte dog tilsyneladende alt om kampen, da han tabte det amerikanske præsidentvalg. Den amerikanske regering har dog meldt ud, at man ikke kommer til at effektuere en nedlukning af den populære videodelingstjeneste alligevel.

Charli d’Amelio kan altså fortsat danse videre.