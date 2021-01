Det er svært at finde en grimasse, der kan passe, til TV 2's absurde selvmål

Her er TV 2-nyhedschef Jacob Kwons redaktionelle mareridt. Det udspillede sig i 2004 på SVT i Göteborg. Her havde den svenske public service-station placeret flere af sine landsdækkende redaktioner. Dør om dør boede to af de bedste: Den ene producerede flagskibet inden for undersøgende svensk tv-journalistik: ’Uppdrag granskning’. Den anden lavede ’Mediemagasinet’, der var et pågående mediekritisk tv-program af den slags, alle i princippet gerne vil have, men som topledelser ofte er bange for at sætte i søen.

De to redaktioner havde nogle af Sveriges bedste tv-journalister. Folk kendte hinanden på kryds og tværs. Og de delte om ikke andet så i hvert fald kaffemaskine og kopirum.

I februar 2004 skete så det, som folkene på ’Uppdrag granskning’ ikke havde set komme. De blev selv gransket. ’Mediemagasinet’ lavede et knivskarpt program, der rettede søgelyset mod de metoder, der blev brugt på det undersøgende program nede ad gangen.