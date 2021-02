Nu får vi indsigt i mailene fra Mette Frederiksens højre hånd. Og det er en stor sejr

Sjældent har der været så mange underholdende detaljer i en tyk offentlig rapport om et alvorligt emne. Gå derfor trygt i gang med denne her: ’Håndteringen af covid-19 i foråret 2020’. Det er et manus, som næste sæson af ’Borgen’ får svært ved at hamle op med.

Rapporten på 598 sider er lavet af den udredningsgruppe, som Folketinget i juli 2020 bad om at analysere forløbet. Professor Jørgen Grønnegård Christensen blev formand, og gruppen har fra centrale ministerier, styrelser, Rigspolitiet mv. kunnet rekvirere de relevante dokumenter herunder også mails, mødereferater, telefonnotater og meget mere. Noget, de fleste journalister ofte kun kan drømme om som følge af landets meget skrappe regler om aktindsigt.

Et særligt dramatisk potentiale har beskrivelsen af Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen. Som Mette Frederiksens højrehånd spiller hun en central rolle og er meget tidligt på færde for at sikre, at Danmark tager covid-truslen alvorligt. Efter blot en uge i sit nye job er hun bekymret over, om Sundhedsstyrelsen nu har indset, hvor slemt det kan blive. 26. januar begynder hun at spørge intenst til sagen. Strømmen af spørgsmål bliver suppleret med artikler fra aviser og fra tidsskriftet The Lancet.

Hun oplever, at Sundhedsstyrelsen nedtoner risikoen og gentager 9. februar: »Truslen er ikke overstået«. Et par uger før det første kendte danske smittetilfælde, slutter hun 11. februar en mail til Sundhedsstyrelsen med beskeden: »Hope is not a strategy«.

27. februar holder regeringens sikkerhedsudvalg et udvidet aftenmøde med deltagelse af Rigspolitiet og sundhedsmyndighederne. Det bliver indledningen til en periode, hvor sagen får topprioritet og styres i en ny organisering med en koordinerende gruppe (AC-gruppen) på tværs af ministerierne og en særlig enhed under Den Nationale Operative Stab (Nost).