Eksperter modsiger Jes Dorph: »Man kunne ligefrem have stukket hovedet i busken og sagt, at man ville have noget nyt efter 20 år«

Et principielt spørgsmål rejser sig efter Jes Dorph-Petersens udlægning af det forløb, der førte til, at TV 2 i december fjernede ham som vært: Ophører retssikkerheden med at gælde, hvis man bliver anklaget for seksuel chikane?

Selv mener tv-værten, at TV 2 satte retsprincipperne ud af kraft i forsøget på at finde en »gammel bjørn, de kan knalde ned i skydeteltet« for at vise, at man tager afstand fra sexisme. TV 2 reagerede på, at to kvinder i forbindelse med en ekstern advokatundersøgelse anklagede Dorph for seksuel chikane, der skal være sket for 18 og 20 år siden.

Men flere eksperter i arbejdsmarkedsret og seksuel chikane afviser, at sagens forløb udgør et brud på retssikkerheden. For det første, fordi, påpeger advokat Maria Rasmussen, at der ikke er tale om en strafferetslig sag.