Hvorfor lukker Facebook for Trump, når de ikke greb ind over for folkedrab?

En iransk leder har på Twitter opfordret til mord på israelere, imens Facebook har lagt platform til både en religiøs udrensning i Myanmar og forfølgelse af præsidentens politiske modstandere i Filippinerne.

De sociale medier har længe tøvet med at gribe ind, når deres platforme misbruges af politiske magthavere.

Det var da også først, da den amerikanske præsident hyldede voldsmænd og (endnu en gang) spredte misinformation om valgsvindel midt under et stormløb på det amerikanske parlament, at de techgiganter, der kontrollerer verdens største sociale medier, sagde fra ved at blokere Donald Trumps konti.

Dermed kom reaktionen. Ifølge flere kom den dog en præsidentperiode for sent og med al for stor inkonsekvens. For imens andre statsledere langt tidligere er blevet censureret på sociale medier, greb Facebook og Twitter først ind i 11. time i USA. Nu, hvor de har grebet ind, skriger det til gengæld til himlen, at lige så uvorne statsledere i andre verdensegne uhæmmet kan tweete løs.

Intet tyder på, vurderer eksperter, at de sociale medier pludselig har fundet et moralsk kompas for, hvor meget misinformation, hadtale og hyldest af vold, de vil lægge platform til. Snarere vidner den sporadiske intervention om en moral, der først og fremmest afhænger af, hvad der giver det bedste resultat på bundlinjen. I tilfældet Trump reagerede Facebook og Twitter, få timer efter at det blev klart, at hans politiske modstandere, demokraterne, fremover har flertal i begge dele af den amerikanske Kongres. Dermed har de mulighed for at indføre regulering af netop Twitter og Facebook.