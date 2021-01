»Vi har nok været for naive«: Kontroversiel mundkurv får danske politikere til at vågne op

Twitters, Snapchats og Facebooks beslutninger om at lukke ned for USA’s præsident Donald Trump på de sociale medier deler i den grad vandene blandt partiernes medieordførere på Christiansborg.

Til gengæld er der bred enighed om, at lukningen viser, at techgiganternes indflydelse på den demokratiske debat kalder på politisk regulering.

Ifølge SF’s medieordfører, Rasmus Nordqvist, var det den rigtige beslutning, da Twitter, Snapschat og Facebook lukkede ned for Donald Trump.

»De er medier og har et ansvar«, siger han.

Men det ændrer ifølge Nordqvist ikke på, at der er et stort behov for politisk regulering: »Vi er nødt til at definere, hvad det er for et ansvar, de sidder med, selv om jeg ikke har det færdige svar på, hvordan det ansvar skal formuleres. For man kan ikke bare overføre for eksempel Politikens medieansvar til sociale medier«, siger Rasmus Nordqvist.