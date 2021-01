Tidligere TV 2-direktør blev overrasket over den løsslupne kultur: Jeg måtte gribe ind over for to chefer

Som TV 2’s øverste chef måtte Per Mikael Jensen selv gribe ind to gange over for mandlige chefer, som han oplevede var for nærgående over for kvindelige ansatte i forbindelse med fester på arbejdspladsen.

Det skriver Berlingske.

Han kom til TV 2 som direktør i 2006 efter en årrække i New York og var overrasket over at møde den løsslupne kultur på stationen, hvor det var almindeligt at tale åbent om, hvem man ville ’score’ til festerne, ligesom flere i ledergruppen havde haft forhold til hinanden eller deres medarbejdere.

I et interviewet bekræfter han, at atmosfæren var »opløftet erotisk« ved fyraftenstid, som den tidligere ansatte TV 2- journalist Eva-Marie Møller har formuleret det.

»Det er ret præcist det, der var tale om. Der blev ’gået til den’, er vist de ord, der bedst beskriver stemningen«, siger Per Mikael Jensen til Berlingske.

En trivselsundersøgelse i oktober viste, at der især på TV 2’s nyhedsredaktion i årevis har været problemer med sexchikane, forskelsbehandling og en for både mænd og kvinder ubehagelig arbejdskultur.

Siden fulgte en advokatundersøgelse, der resulterede i, at studieværten Jens Gaardbo stoppede efter at have fået besked om, at man i ledelsen mente, at han i sin tid som nyhedschef for 20 år siden havde udvist dårlig dømmekraft. Og ved årsskiftet blev værten Jes Dorph-Petersen fjernet fra skærmen efter beskyldninger om to gange at have optrådt krænkende over for kvindelige ansatte.

TV 2 besluttede i sidste uge at stoppe en dokumentar, der skulle afdække sexisme i mediebranchen. Nyhedschef Jacob Kwon begrundede beslutningen med, at den især kom til at handle om stationen selv. Det har siden fået 222 medarbejdere til at rejse krav om, at arbejdet med dokumentaren fortsætter.