Presset stiger på TV 2-ledelsen: 222 vrede medarbejdere rejser nye krav

Utilfredsheden med TV 2’s ledelse er vokset betydeligt i løbet af weekenden.

Tv-stationens medarbejderforening kæver nu, at tilrettelæggerne bag den omdiskuterede og nu droppede #MeToo-dokumentar skal have mulighed for at arbejde videre med deres research og materiale enten på eller uden for TV 2 »i det omfang, det overhovedet er juridisk muligt«, så historien kan blive offentliggjort.

»Denne offentliggørelse skal TV 2’s ledelse arbejde på kommer til at ske«, står der i en mail, som Politiken er i besiddelse af, som tillidsfolkene har sendt til ledelsen efter et stormøde fredag.

Dokumentarprojektet om sexisme har været undervejs i fire måneder og undersøger #MeToo-sager, der har fundet sted på TV 2 og i resten af mediebranchen. Men onsdag i sidste uge meldte ledelsen ud, at man har valgt at lægge projektet ned, fordi det ifølge kanalens nyhedschef, Jacob Kwon, er utroværdigt, at TV 2 undersøger sig selv.