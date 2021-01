TV 2-ledelse kaldte undersøgelse uvildig, men juridisk holder betegnelsen ikke

For at gøre op med usund kultur, mobning, hårdt sprog og sexchikane på arbejdspladsen hyrede TV 2 i efteråret advokatkontoret Norrbom Vinding til at undersøge forholdene på stationen.

Den undersøgelse er kommet i fokus i striden mellem studieværten Jes Dorph-Petersen og TV 2, som har fjernet ham fra skærmen, fordi de finder det overvejende sandsynligt, at han har udøvet sexchikane i to tilfælde for 18 og 20 år siden.

Jes Dorph-Petersen mener, at »den undersøgelse, TV 2 har hyret en advokat til at udføre, har været så unfair og ensidig, at jeg er nødt til at gå ud og rense mit eget navn«. TV 2’s programdirektør, Lotte Lindegaard, har omvendt sagt i ’Go Aften Live’ 7. januar, at fordi stationen indgik en aftale med Norrbom Vinding, fik de »en uvildig part indover«.