TV 2: Fem sager har haft ansættelsesmæssige konsekvenser

Først røg TV 2-værten Jens Gaardbo på grund af »dårlig dømmekraft« i sin tid som nyhedschef på tv-stationen. Og senest var det så den profilerede vært Jes Dorph-Petersen, der blev fjernet som vært på programmet ’Go Aften Live’.

Men de to sager er ikke de eneste, der er kommet ud af den eksterne advokatundersøgelse af sexisme, som TV 2 satte i gang i efteråret.

I mediemagasinet Presselogen, der blev sendt søndag på TV 2 News, fortalte indholdsdirektør på TV 2 Lotte Lindegaard, at der har været yderligere tre sager, der har haft ansættelsesmæssige konsekvenser for de involverede. Det bekræfter indholdsdirektøren også i dag over for Mediawatch.

Hvem det handler om, og hvilke konkrete konsekvenser der er tale om, vil Lotte Lindegaard dog ikke uddybe.

Fredag fortalte administrerende direktør på TV 2 Anne Engdal Stig Christensen til Berlingske, at der i alt har været 14 sager, som er blevet behandlet i undersøgelsen, der er foretaget af firmaet Norrbomm Vinding. Undersøgelsen, der blev sat i gang i september, efter at ansatte på tv-stationen kunne berette om seksuelt krænkende adfærd, er nu afsluttet.

»Nogle sager er pivbarske«

I et interview med Politiken anklagede Jes Dorph-Petersen i sidste uge sin nu tidligere arbejdsgiver for at dømme ham i et »juridisk parallelsamfund«, hvor han ikke havde mulighed for at forsvare sin sag.

»Efter min mening er der ingen tvivl om, at advokaten har haft en forudindfattet opfattelse af mig som krænker«, sagde han.

I Jyllands-Posten kunne man kort efter læse, at flere mænd på TV 2 føler sig utrygge efter tv-stationens beslutning om at fjerne Jes Dorph-Petersen fra skærmen.

TV 2’s hovedtillidsmand, Lennart Sten, afviste at udtale sig om de konkrete sager, men sagde generelt, at det er hans opfattelse, at »det er blevet håndteret professionelt og på en god måde, selv om nogle af sagerne er pivbarske«.

Ud over afskedigelser er der også blevet givet advarsler som følge af undersøgelsen, udtalte tillidsmanden til Jyllands-Posten.