43.000 støtter Jes Dorph-Petersen på Facebook-side

Den tidligere TV 2-vært Jes Dorph-Petersen skiller i den grad vandene i øjeblikket.

Den ene fløj mener, at TV 2 gjorde ret i at stoppe samarbejdet med Dorph i kølvandet på to ældre sager, hvor tidligere praktikanter har anklaget ham for voldtægt og seksuel chikane.

Den anden fløj - og Dorph selv - mener, at han er blevet uretfærdigt behandlet.

Og sidstnævnte holdning har vundet stort indpas på sociale medier. En støttegruppe under navnet ’For alle os, der støtter Jes Dorph og Jens Gaardbo har nemlig i skrivende stund 42.900 medlemmer.

Her udtrykker tusindvis af danskere deres støtte til de to kendte studieværter.

Og der er godt gang i opslag, kommentarer og likes i gruppen. Her postes alt fra vurderinger, meninger og billeder med støttende tekster – og opfordringer til at TV 2’s medarbejdere bør gå i sympatistrejke, at det i stedet bør være dele af TV 2´s ledelse, der burde blive fyret på grund af uretfærdig behandling af Jes Dorph-Petersen til screenshots fra folk, der har opsagt deres abonnement på TV 2.

Stifteren: Det gjorde for ondt

Stifteren bag gruppen er 44-årige Gitte Jul, der til Jyllands Posten har udtalt, at: »Jeg kunne simpelthen ikke længere sidde alene med, at MeToo gik ud over Jes. Det gjorde for ondt, at han blev ramt. Onkel Jes. Han er jo ikke et familiemedlem, gid han var, men han føles som en del af familien. Vi har jo set ham i tv altid.«

Gruppen var oprindeligt tiltænkt veninder og familiemedlemmer, men den er endt med at vokse meget i løbet af få dage. For blot tre dage siden havde gruppen 15.000 medlemmer. I skrivende stund har den lige knap 43.000 medlemmer.

Også Jes Dorph-Petersen selv har bidt mærke i den overvældende opmærksom og støtte, han får på Facebook-siden. Han er selv medlem og har for nylig lavet et opslag, hvor han takker for den massive støtte, mens han samtidig opfordrer til en sober tone:

»Kære alle. Tak for støtten – også i denne tråd. Og selvom jeg af indlysende grunde er inhabil, så opfordrer jeg alligevel til en god og ordentlig tone. Jeg er stor tilhænger af en direkte og fri debat, hvor meninger mødes. Men vi skal alle tale og skrive respektfuldt om hinanden – og til hinanden. Hav en god fredag og weekend«, skriver han.