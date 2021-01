»Uværdig« og »nødvendig«: Jes Dorphs afgang deler vandene på sociale medier

I #MeToo-diskussionerne om køn, magt og arbejdsrelationer er holdningerne skarpt opdelt. Det er de også, efter at nyheden om, at TV 2 har fjernet den mangeårige vært Jes Dorph-Petersen fra skærmen, er blevet centrum for debatten.

I Politiken fortæller Jes Dorph-Petersen selv om den proces, der har ledt TV 2 til at stoppe samarbejdet med ham. To kvinder har i forbindelse med en advokatundersøgelse af sexisme på TV 2 anklaget Dorph-Petersen for i 2000’erne at have krænket dem seksuelt. Tv-stationen vurderer, at hans opførsel er uforenelig med dens værdier.

Selv siger han, at han er dømt i et »juridisk parallelsamfund«.