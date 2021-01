»Jeg vil kraftedeme ikke bukke hovedet« Jes Dorph svarer igen efter at være blevet fjernet fra skærmen af TV 2 i #MeToo-sag

Den populære TV 2-vært Jes Dorph-Petersen er blevet fjernet som vært på ’Go’ aften Live’. TV 2 vurderer, at han for 18 og 20 år siden udsatte to tidligere journalistpraktikanter for sexchikane. Nu står Jes Dorph-Petersen frem. Han mener, at han er dømt i et juridisk parallelsamfund, hvor de, der undersøger, selv vælger reglerne, selv afhører og selv dømmer. TV 2’s indholdsdirektør, Lotte Lindegaard, afviser: »Krænkelser er uforenelige med at bestride en position, hvor man er et billede på TV 2’s værdier«.