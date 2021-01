»Hvad havde DR stillet op, hvis hun havde forsøgt at tage sit eget liv endnu en gang under optagelserne?«

I den nye dokumentarserie ’Fie’ følger DR 3 den 23-årige blogger Fie Laursen i over et år. Optagelserne begynder, to måneder efter at hun har forsøgt at begå selvmord og fået diagnosen posttraumatisk stressforstyrrelse, ptsd.

Fie Laursen, der er flyttet hjem til sine forældre og tager medicin, har aflyst stort set alle arrangementer og aftaler for at kunne komme sig i fred og ro. Alligevel bliver DR’s kamerahold lukket ind, og det kritiseres af specialpsykolog i psykiatri, Mikkel Arendt, der arbejder på Klinik for PTSD og Angst i Region Midtjylland. Han har set de to første afsnit og mener ikke, at det er etisk forsvarligt af DR at følge Fie Laursen så kort tid efter et selvmordsforsøg.

»Jeg vil på ingen måde stille en diagnose på afstand, men det er tydeligt, at hun har det enormt skidt. Hun tager medicin og gør skade på sig selv under optagelserne«, siger han.