Kommentator-taktikken er klar: Sådan forbereder DR og TV 2 sig

Når de danske håndboldherrer i aften klokken 17.30 går på banen i Cairo Stadium Indoor Halls Complex for at kæmpe om VM-guldet mod Sverige, sidder de danske kommentatorhold fra både Danmarks Radio og TV 2 klar til at dyste om danskernes opmærksomhed.

Begge kanaler sender kampen direkte, men hverken TV 2’s Thomas Kristensen eller Frederik Lindved fra DR har tænkt sig at lade sig påvirke af konkurrencen.

»Jeg synes, det ville være rigtig dumt, hvis man pludselig begyndte at lave om på sig selv, fordi man stod i en konkurrencesituation. Vi var forberedt på det her scenarie, og vi er selvfølgelig klar til at dække det her, men når først vi går i luften og er i gang, laver vi altså fjernsyn nøjagtig, som vi har gjort det alle andre gange«, siger Thomas Kristensen, der skal kommentere sin håndboldkamp nummer 1.610 siden 1999.

Samme melding kommer fra Frederik Lindved, som fast har dækket slutrunder siden 2017.