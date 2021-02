Kurt Strand er »forundret og overrasket« over sit exit som DR-vært

»P1 Radio har besluttet at jeg skal stoppe som Mennesker og medier-vært og -producent. Sidste udsendelse er 25. juni. Jeg er forundret og overrasket over beslutningen. Hvad der skal ske med Mennesker og medier er uvist«.

Sådan lyder det på Twitter fra journalist Kurt Strand, der har været vært på DR’s mediemagasin siden 2016 og tidligere var en profileret tv-vært på DR.

Over for Ekstra Bladet uddyber Kurt Strand sin kritik og fortæller, at han var helt uforberedt på, at snoren ville blive trukket.

»Dels lever programmet op de indholdsmæssige krav, der er, og dels har lyttertallene aldrig været bedre. Men det lader til, at man vil noget andet«, siger han til Ekstra Bladet.

Videre siger han, at han anerkender enhver ledelses ret til at udskifte værter, men at det skal foregå på en ordentlig måde.

I en pressemeddelelse fra DR understreges det, at ’Mennesker og medier’ vil fortsætte. DR ser i øjeblikket på, hvordan magasinet kan »udvikles og fremover skal sendes«, udtaler P1’s kanalchef Nikolai Thyssen i pressemeddelelsen.

»Det er stadig en helt afgørende og vigtig opgave for P1 at stille medierne ansvarlige for deres valg i en offentlighed under stadig hastigere forandring. Derfor vil jeg frem mod sommer bruge tiden på at afklare, hvordan vi allerbedst løser den opgave«, siger Nikolai Thyssen videre.

Thyssen fremhæver, at Kurt Strand har været en markant og meget kompetent vært for ’Mennesker og Medier’ og takker ham for indsatsen:

»Han har brugt sin indsigt, journalistiske erfaring og sin personlige pondus til at udfordre journalister og redaktører og de valg, de træffer – ofte under stadig større pres og større hast«.