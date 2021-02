Jyllands-Posten forfremmer politisk redaktør til chefredaktør

I fremtiden får Jyllands-Postens øverste ledelse selskab af et nyt ansigt. Og så alligevel ikke helt.

Marchen Neel Gjertsen, der i øjeblikket er politisk redaktør for Jyllands-Posten, er nemlig blevet udpeget som medlem af avisens chefredaktion.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra JP/Politikens Hus.

Med skiftet kommer 35-årige Marchen Neel Gjertsen til at udgøre Jyllands-Postens øverste ledelse side om side med Jacob Nybroe (ansvarshavende) og Steen Rosenbak.

»Jeg har igennem mine flere end 30 år i dansk journalistik aldrig set så komplet et talent. Hun er i den absolutte superliga som skrivende politisk redaktør, hun er eminent til ledelse, hun er en blændende kommunikatør, og hun er digitalt visionær. Det er derfor et stort privilegium at kunne byde hende velkommen i mediehusets ledelse«, siger Jacob Nybroe i pressemeddelelsen.

Første kvindelige chefredaktør

Ifølge Jacob Nybroe skal Marchen Neel Gjertsen være med til at styrke både Jyllands-Postens digitale profil og avisens offentlige tilstedeværelse.

Hun tiltræder stillingen med det samme og bliver det første kvindelige medlem af chefredaktionen i Jyllands-Postens 150 år lange historie.

»Jeg er enormt stolt over udnævnelsen, og jeg synes i øvrigt, det klæder Jyllands-Posten nu for første gang i avisens historie også at få en kvinde i chefredaktionen«, siger Marchen Neel Gjertsen i pressemeddelelsen.

Den nye chefredaktør er uddannet fra Syddansk Universitet i 2010. Hun har været politisk reporter på Information, Politiken og på Jyllands-Posten.

For sidstnævnte har hun de seneste år både været politisk redaktør og medlem af avisens nyhedsledelse.

ritzau/politiken.dk