Hun påstod, at coronaen aldrig kom til USA: Nu har Donald Trumps pressesekretær fået nyt job i mediebranchen

Det ligner et oplagt match. Tv-stationen Fox News, der af mange beskyldes for at have meget store aktier i, at Donald Trump blev præsident, og så hans sidste pressechef, Kayleigh McEnany, der er blevet kritiseret for hårdnakket at forsvare Donald Trumps mange løgnagtige påstande.

Og det er det også, mener Fox News, der er ejet af den australske mediemogul Rupert Murdoch.

For tirsdag fortalte nyhedsværten Harris Faulkner sine seere, at den 32-årige Keyleigh McEnany nu er ansat på Fox News.