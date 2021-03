Det britiske svar på DR 3 bliver genoplivet som traditionel tv-kanal

Efter fem år som ren onlinekanal vender BBC Three nu tilbage som traditionel tv-kanal. De unge briter er nemlig ikke færdige med at se tv på traditionel facon, og det tager BBC nu konsekvensen af.

Ligesom DR 1. januar 2020 lukkede deres ungdomskanal DR 3 som flowkanal, har yngre briter i fem år skullet finde BBC Threes programmer online. Det er der bare kun ganske få, der har gjort.

Som tidligere omtalt i Politiken er BBC Threes publikum i alderen 16-34 år nemlig svundet ind med mellem 60 og 69 procent, siden flowkanalen blev lukket.

Samtidig er den tid, der bliver brugt på at se BBC Three, faldet med 89 procent, viser en undersøgelseforetaget af den britiske medieforsker Neil Thurman, der er professor på universitetet LMU i München og desuden tilknyttet City, University of London.

Da flowknappen blev slukket i 2016, blev BBC Three den første tv-kanal nogensinde, der flyttede online. BBC’s forklaring var, at man var nødt til at spare penge, fordi regeringen havde beskåret budgettet, og at det meste af kanalens publikum alligevel befandt sig online.

Ved at flytte BBC Three tilbage på lineært tv vil BBC nu sikre sig, at deres programmer når så mange unge mennesker som muligt, siger indholdschef på BBC Charlotte Moore på BBC’s hjemmeside, bbc.co.uk.

»Uanset tidligere diskussioner vil vi give BBC Three sin egen tv-kanal igen. BBC Three har spændende, banebrydende indhold, der fortjener det størst mulige publikum«, siger hun.

BBC Three står blandt andet bag seerhit som ’Killing Eve’, ’Fleabag’ og dramaserien ’Normal People’ baseret på den irske forfatter Sally Rooneys roman af samme navn.

»BBC Three er en succeshistorie, der fremelsker kreativitet, nye talenter og fantastiske ideer, som har resulteret i hit efter hit. Blandt andet programmer som ’Man Like Mobeen’, ’RuPaul’s Drag Race UK’, ’Odd One Out’ og ’This Country’«, siger Charlotte Moore.

BBC Three vender tilbage som traditionel tv-kanal 1. januar 2022.

I Danmark lukkede både DR Ultra og DR 3 som flowkanaler for 14 måneder siden. Og den britiske medieforsker Neil Thurman er sikker på, at faldet med tiden vil blive lige så stort for deres vedkommende, har han tidligere sagt til Politiken.

BBC Three svarer til DR 3 i Danmark og har ifølge tal fra DR Medieforskning allerede i efteråret fået mere end halveret sit publikum.