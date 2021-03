Poul Madsen: Vi må se i øjnene, at tiden ændrer sig

Poul Madsen annoncerede i dag sin afgang fra chefredaktørstolen på Ekstra Bladet. Han har efterhånden siddet i den i så mange år, at man vel godt kan tillade sig at skrive, at en æra er forbi.

I samme ombæring er det forbi med noget helt andet, nemlig avisens massageannoncer, som Poul Madsen ellers ad flere omgange har ageret trofast forsvarer for – bl.a. når kvindeorganisationer kritiserede bladet for at lægge spalter til prostitution, der kan involvere menneskehandel.

Tiden er til det, forklarer chefredaktøren. Om både hans afgang og opgøret med de omdiskuterede annoncer: