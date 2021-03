Topjurist angreb muligt voldtægtsoffer på direkte tv. Nu fortryder medierne

Debatten om mediernes formidling af #MeToo-sager er nok en gang blusset op i Sverige.

Nu får public service-mediet SVT og dagbladet Expressen hård kritik efter tirsdag at have live-transmitteret en voldtægtsanklaget svensk topjurists pressemøde, hvor han uimodsagt gik til angreb på en kvindelig jurastuderende – ukendt for offentligheden – der har anklaget ham for voldtægt.