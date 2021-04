Kritisk magasin lukkede, da grundlæggeren døde sidste år. Nu genopstår det med voldsom bredside mod DR

Blade og magasiner kommer og går. Mandag i denne uge meddelte Børsen, at dets pæne månedsmagasin Penge & Privatøkonomi er gået hen og blevet en dårlig business-case. Og det går jo ikke på Børsen.

Tirsdag var der nyt fra en anden tvivlsom business-case: Bladet Social Kritik er genopstået. Det blev grundlagt i 1988 af sociolog og psykolog Benny Lihme. Der udkom 161 numre før Lihmes død i begyndelsen af 2020.

Bladets fokus var de svageste og de utilpassede. Det blev et mødested for praktikere og akademikere. Lihme var ekspert i at få akademikere til at skrive tilgængeligt. Stort blev bladet ikke – omkring 1.500 abonnenter var niveauet i gode tider.