Stor medieballade om svensk højrefløjsmedie: Nu ansættes tidligere New York Times-redaktør som ny chef for projektet, der ellers var kørt af sporet

Det har mildest talt været nogle turbulente første måneder for det svenske højrefløjsmedie Bulletin.nu, siden netmediet blev lanceret med en række prominente journalister på lønningslisten tilbage i december 2020.

Journalistiske skandaler og interne stridigheder har ført projektet med høj fart i retning af en kuldsejling, men nu kommer redningen måske i sidste øjeblik fra en noget uventet kant. Den tidligere opinionsredaktør på amerikanske The New York Times Andrew Rosenthal er nemlig blevet hentet ind for at bringe projektet på ret køl som netmediets tredje chefredaktør på mindre end fire måneder.

Det fortæller blandt andet det amerikanske medie Vanity Fair.

»Jeg er vild med ideen om, at ’Mr. Establishment’ – for lad os se i øjnene, at det er, hvad jeg er – arbejder for det her nystartede, skøre internetmedie, grundlagt af immigranter i Sverige. Det er skørt på alle tænkelige måder«, udtaler den nytiltrådte chefredaktør til Vanity Fair.