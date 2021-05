Efter et år med Radio4: For få kender den. Og kvaliteten er for lav

Kun 34 procent af danskerne kender Radio4. Det viser den kendskabs- og kvalitetsmåling, som radioen, der overtog Radio24syvs plads på fm-båndet, har fået lavet. Det er kun halvt så mange som 60 procent, der er kravet til radioen. Og heller ikke kvalitetskravet kan Radio4 leve op til. 75 procent af lytterne skal vurdere kvaliteten som høj eller meget høj. Det gør kun 71 procent.

Alligevel er radioens øverste chef, Anne-Marie Dohm, godt tilfreds.

»Jeg siger det, jeg kan huske, at Jørgen Ramskov sagde om Radio24syv i begyndelsen: De kendskabsmål, der er opsat, er nok relativt urealistiske for nye medievirksomheder. Jeg tror, man skal forvente at lande her, når man er en ny medievirksomhed. Det vigtigste er kvalitetsmålingen«.